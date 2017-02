Pays-Bas : un Mur du souvenir pour les victimes de la Shoah

Le gouvernement hollandais a octroyé un budget de 8,5 millions de dollars au mémorial de la Shoah construit à Amsterdam et au Mur du Souvenir sur lequel seront gravés les noms de tous les Juifs néerlandais massacrés par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Près de 100 000 d’entre eux ont subi un sort tragique pendant la Tourmente. Les Nazis et leurs sinistres collaborateurs ont assassiné près de 75 % de la population juive de la Hollande qui comptait avant la guerre 140 000 personnes. C’est le chiffre le plus élevé en Europe occidentale.