Chronique de Michaël Bar-Zvi | Vav be chevat 5777 - 2 février 2017

Boker tov amis auditeurs de Radio J. On ne peut qu’avoir un pincement au coeur en voyant l’évacuation des maisons de l’implantation d’Amuna par l’armée israélienne et le déchirement des familles forcées de quitter leur demeure après plus de 10 ans. On peut regretter, critiquer ou s’indigner de la décision de la Cour suprême après de nombreux débats et appels successifs depuis plus de 10 ans, mais en définitive il faut malgré tout considérer que dans un Etat de droit, la justice est et doit rester souveraine.