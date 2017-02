Georges Bensoussan n’est pas raciste

Georges Bensoussan, historien et intellectuel d’un grand courage, est accusé de racisme. J’entends ici prendre sa défense.

Le propos incriminé ne relève pas selon moi de l’appel à la haine. Je veux cependant aussi distinguer entre différentes attaques dont il a pu être l’objet, et exprimer à l’une des parties civiles, Mohamed Sifaoui, héros de la lutte contre l’islamisme et contre l’antisémitisme, ma sympathie. Je comprends d’où vient sa démarche et je crois de mon devoir, parce que je partage les valeurs de ces deux hommes à la fois (fort similaires à mon sens), d’en parler.