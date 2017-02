Nouvelles du terrorisme et du conflit israélo-palestinien (25-31 janvier 2017)

La semaine écoulée a été marquée par uneaugmentation du terrorisme populaire. Six attentats terroristes ont été effectués ou tentés à divers endroits en Judée-Samarie : trois fusillades, deux attaques à la voiture bélier et une attaque à l’arme blanche. En outre, les tirs de pierres, les émeutes et les confrontations avec les forces de sécurité israéliennes pendant des activités antiterroristes se sont poursuivis. Il n’y a pas eu de victimes israéliennes.

Les fusillades, qui sont une forme particulièrement létale de terrorisme, sont en hausse depuis 2016. L’Autorité Palestinienne (AP) et le Fatah ne condamnent pas ces attentats car ils soutiennent le terrorisme populaire (la « résistance populaire »).