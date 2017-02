Islamisation : la France m’inquiète…

L’Incorrect. Il fallait qu’un écrivain lance un appel émouvant et lucide à notre pays, qu’il considère frappé par un aveuglement coupable envers des dérives et des dangers que ce citoyen algérien, qui n’a jamais quitté son pays, connaît trop bien.

Boualem Sansal est l’un des plus grands écrivains algériens de langue française. Il vit en Algérie. Le 13 décembre dernier, le romancier et essayiste était l’invité d’honneur de la Fondation Varenne, à Paris. Reconnue d’utilité publique, celle-ci se consacre, notamment, à la promotion du journalisme et remettait ses prix annuels du reportage à 26 lauréats. Ce fut l’occasion pour le romancier de publier un magistral discours dont nous reproduisons ici l’essentiel.