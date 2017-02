L’UNESCO aux couleurs d’Israël©

Une fois n’est pas coutume – ou du moins c’est si rare-, l’UNESCO revêtait dimanche les couleurs d’Israël. En effet, le Keren Kayemeth LeiIsrael (KKL) y organisait une conférence intitulée « Si je t’oublie, O Jérusalem ». Réunissant des intervenants prestigieux, et arborant surtout un discours ferme sur toutes les résolutions anti-Israël, à commencer par celle votée ici même, le 13 octobre 2016, et qui avait pour résultat de nier tout lien du peuple juif avec Jérusalem.

A cet égard, l’intervention du ministre israélien des transports et du renseignement Yisrael Katz (Likoud) a donné le ton.