Sur le dos d’Israël : l’Iran et la France signent cinq protocoles d’accord visant à renforcer la coopération économique

Mardi, l’Iran et la France ont signé cinq protocoles d’accord visant à renforcer la coopération économique dans des domaines tels que la construction d’aéroport et la pêche.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et son homologue français, Jean-Marc Ayrault, en visite en Iran, ont assisté à la cérémonie de signature.

Les documents concernent la construction de l’aéroport iranien de Mashhad, d’une usine de bioéthanol à Kermanshah, la coopération en matière de pêche afin de produire du caviar, et le transfert de technologies, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Fars.