Blocage US de 3 mois : 6 pays concernés refusent les Israéliens depuis toujours

Un décret de Donald Trump interdit pendant 3 mois l’entrée des États-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans. Un énorme tollé international a suivi ce décret, mais 6 de ces pays interdisent l’accès à leur sol aux israéliens.

Les 7 pays concernés ne sont pas vraiment des anges en matière de terrorisme : Libye, Soudan, Syrie, Irak, Iran, Yémen et Somalie. Mais surtout, 6 d’entre eux pratiquent à plein temps et depuis de nombreuses années des restrictions d’entrée à leurs frontière, interdisant l’accès aux israéliens, sans états d’âme et sans provoquer de tsunami international. Pour être très clair, la Libye, le Soudan, la Syrie, l’Irak, l’Iran et le Yémen discriminent systématiquement et officiellement tout détenteur d’un passeport israélien, qui aurait le drôle d’idée de choisir l’un de ces pays pour passer ses vacances, ou pour faire du business.