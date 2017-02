Robert Badinter sur l’antisémitisme : tirer les enseignements de l’histoire

En retraçant l’histoire de l’antisémitisme du 4e siècle à nos jours, Robert Badinter en tire un enseignement riche d’avertissement et de sens. Il est tout à fait remarquable et difficilement compréhensible, dit-il, que le peuple le plus cultivé d’Europe avant l’avènement d’Hitler soit précisément celui qui a conduit à l’encontre des juifs la plus cruelle histoire qu’ils aient connue dans ce qui est constamment tragédie.

Pour marquer la Journée de commémoration de l’Holocauste, 27 janvier 2017, Grand angle se fait l’écho de son discours prononcé lors de l’inauguration de la Table ronde sur la prévention de l’antisémitisme, organisé par l’UNESCO le 6 décembre 2016.