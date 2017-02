Lutte contre la haine d’Israël : le député Goasguen reçoit le prestigieux Grand Prix Herzl

Le très pro-israélien député Claude Goasguen a reçu mardi le prestigieux Grand Prix Herzl en l’honneur de son combat de tous les instants contre la haine d’Israël.

« L’Organisation Sioniste Internationale m’a fait l’honneur de me distinguer, au cours d’une grande cérémonie au Palais des Congrès pour fêter le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem, en me remettant le Grand Prix Herzl qui commémore le 120e anniversaire du premier congrès sioniste international qui s’est tenu à Bâle, présidé par Theodor Herzl », a déclaré l’élu dans un communiqué.

« Ce prix m’a été remis en reconnaissance pour mon action en faveur de l’État d’Israël et de la communauté juive de France », a-t-il ajouté.