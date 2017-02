Après 5 ans, le Conseil d’association Union Européenne-Israël va se réunir à nouveau

Times of Israel en français | Raphael Ahren

L’État d’Israël et l’Union européenne vont convoquer une assemblée du Conseil d’association UE-Israël, une instance bilatérale au niveau ministériel, à la fin du mois de février. Cette information a été confirmée par les deux parties aujourd’hui.

La dernière assemblée remonte à 2012.

« C’est une évolution extrêmement positive, qui permettra à Israël et à l’Union européenne d’approfondir leur relation sur de nombreux sujets », a déclaré Emmanuel Nahshon, ministre des Affaires étrangères israélien au Times of Israel.

Les pourparlers auront lieu le 28 février à Bruxelles.