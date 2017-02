Israël : Jean Michel Jarre à Massada pour un spectacle gigantesque

Le musicien français Jean Michel Jarre tiendra un grand spectacle à Massada le 6 Avril 2017.

Le compositeur et musicien français Jean Michel Jarre se rendra en Israël pour un concert le 6 Avril à Massada. Les prix des billets varient entre 490 et 3000 shekel. La vente ouvrira aujourd’hui à midi par téléphone au numéro 2207 *.

Jean Michel Jarre, l’un des plus grands spécialistes français des spectacles sons et lumières, organise régulièrement des concerts gigantesques visant à la sensibilisation aux questions sociales et environnementales. Il se rend cette année à Massada pour attirer l’attention du grand public sur l’état dans lequel se trouve la Mer morte.