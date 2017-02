Un enfant caché et un diplomate israélien rencontrent les lycéens de Garges les Gonesses

A l’occasion de la Journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah et dans le cadre d’un projet pédagogique mémoriel, Ido Bromberg, directeur des relations publiques près l’Ambassade d’Israël et Pierre Osowiechi, vice-président du Comité français pour Yad Vashem et ancien enfants sont intervenus au lycée des Métiers Arthur Rimbaud de Garges les Gonesses .

Depuis deux ans, dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, les élus des élèves travaillent sur la découverte des institutions et autour du devoir de mémoire.