France – Israël, intensification de la coopération spatiale : le CNES à la 12ème Conférence Ilan Ramon

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et de l’IAF, est intervenu à la 12ème Conférence Ilan Ramon qui se tient à Herzliya (Israël), dimanche 29 et lundi 30 janvier, sur le thème « Bringing Space Down To Earth ». A cette occasion, Jean-Yves Le Gall a fait cette déclaration hautement symbolique : « à titre personnel, je souligne que le succès du 66ème IAC (International Astronautical Congress) à Jérusalem en 2015, restera gravé à tout jamais dans ma mémoire, car c’est dans ce lieu chargé d’histoire que la communauté spatiale internationale m’a fait l’honneur de m’élire Président de l’IAF ».