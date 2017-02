Israël vient d’être classé 8ème par le magazine américain « The American Interest » en raison de son génie technologique et de son influence régionale, ses alliances internationales et la puissance de son armée. Israël est « une puissance montante avec un impact croissant sur les affaires mondiales ». L’État juif se place derrière les États-Unis, la Chine et le Japon, tous deux à la deuxième place, la Russie, l’Allemagne, l’Inde et… l’Iran !