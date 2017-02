Cyber Week 2017 : événement phare de la cyber-sécurité, à l’Université de Tel-Aviv, 25 – 29 juin 2017, Israël

La Cyber Week 2017, l’un des plus importants événements annuels dans le domaine de la cyber-sécurité, se tiendra en Israël à l’Université de Tel-Aviv du 25 au 29 juin 2017. Organisée en collaboration entre l’Atelier Yuval Neeman, pour la Science, la Technologie et la Sécurité de l’Université de Tel-Aviv, le Centre Blavatnik de recherche interdisciplinaire de Cyber-études de l’Université (ICRC) et le Bureau national pour la Cyber-sécurité du Premier Ministre israélien, il réunira des cadres de l’industrie, des experts en technologie, des universitaires, des start-ups, des investisseurs, des diplomates, des représentants de l’industrie de la défense et des décisionnaires politiques venant d’Israël et du monde entier