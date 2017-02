SOS mer en détresse

La Méditerranée est l’un des espaces maritimes les plus pollués de la planète. Pour changer la donne, Israël doit repenser sa politique.

Les quelque 200 km de littoral israélien procurent au pays un débouché essentiel sur la Méditerranée et le monde. Ils représentent une plaque tournante pour le commerce, les communications, la navigation, la pêche, ainsi que l’exploration gazière et pétrolière. Bien que chacune de ces activités réponde à des besoins nationaux primordiaux et permette à Israël de conforter sa place en tant que pourvoyeur local et mondial d’énergie, d’agriculture et d’innovation, la multitude de secteurs tributaires de la mer sont souvent en conflit les uns avec les autres.