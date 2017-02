Succès du Renseignement France-Israël. Rencontre Le Roux-Katz à Paris.

Le ministre israélien du Renseignement, Yisraël Katz, était à Paris cette semaine pour s’entretenir avec des responsables français de la Défense et du Renseignement.

« Avec les revers en Syrie et en Irak du groupe État islamique, il y a des craintes d’un retour massif en France de djihadistes« , a déclaré le ministre israélien. « Israël aide la France à empêcher des attaques terroristes sur son sol et à assurer la sécurité en France des ressortissants israéliens », a-t-il ajouté. (Yaakov Tanenbaum – Le Monde Juif)