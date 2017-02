Le ministre israélien des Transports : « La France fait son Grand Paris, Israël doit faire son Grand Jérusalem »

Le ministre israélien des Transports, Yisrael Katz, a appelé dimanche au développement du Grand Jérusalem avec le rattachement à la capitale de Maaleh Adumim, du Gush Etzion, de Betar Illit, et de Givat Ze’ev.

« Alors que nous célébrons les 50 ans de la libération et de la réunification de Jérusalem, nous devons étendre les frontières de Jérusalem et travailler à renforcer sa majorité juive. Nous devons appliquer la souveraineté israélienne sur les localités limitrophes de Jérusalem, à savoir, Maaleh Adumim, Gush Etzion, Betar Illit, et Givat Ze’ev. Et nous devons les joindre à Jérusalem dans le cadre de la métropole du Grand Jérusalem », a déclaré le ministre israélien lors d’une conférence à Paris organisée par le KKL France, au siège de l’UNESCO.